Объявлено о разводе Пугачевой и Галкина*: вина на юмористе

Объявлено о разводе Пугачевой и Галкина*: вина на юмористе
Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Слухи о разладе в паре ходили давно

Спешное бегство бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой вместе с мужем Максимом Галкиным* за рубеж привело к тому, что внимание публики к опальной чете резко подскочило. Бесконечная критика, потеря серьезной доли доходов, неприкрытая ненависть со стороны бывших фанатов – все это, как говорят, сильно ударило по супругам. Теперь же и вовсе объявлено о разводе Пугачевой и Галкина*.

Такой прогноз дала известный российский таролог Ада Мартиросян. Научившаяся заглядывать в будущее эксперт уверена, что уже в самое ближайшее время артисты могут расторгнуть брак. Таролог подчеркнула, что проблемы в отношениях знаменитостей начались из-за юмориста. Теперь, вероятно, Алле Борисовне и Максиму придется развестись.

"Карта показывает его в клетке, а она за это очень переживает", – поведала таролог.

Впрочем, Мартиросян подчеркнула, что расторжение брака будет носить сугубо юридический характер. Дело в том, что из-за статуса иностранного агента Максим стал "неудобен" во многих вопросах. Более того, Галкин* потерял большую часть аудитории, ограничен в ведении дел и вынужден перебиваться сравнительно небольшими гонорарами. Таролог не исключает, что шоумен попробует провернуть операцию "лжеразвод", чтобы повысить свою популярность.

К слову, ранее стало известно, об кого сломала зубы "серый кардинал" Алла Пугачева.


*признан иностранным агентом в России.

Источник: Вокруг ТВ ✓ Надежный источник
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