Юмористка покинула страну вместе с мужем и детьми

Елена Борщева покинула Россию, забрав с собой семью. Нет, речь не об эмиграции, как могло бы показаться, а всего лишь об отпуске. Звезда КВН сделала заявление об отъезде из России на своей странице в соцсетях. Вместе с мужем-культуристом Валерием Юшкевичем и дочерьми Мартой и Умой Борщева уехала в Египет на отдых.

В своем блоге она радостно похвасталась фотографиями, где все семейство запечатлено на фоне легендарных египетских пирамид. Видимо, юмористка поддерживает негласную традицию представителей российского шоу-бизнеса сразу после новогодних каникул, которые для них оборачиваются усиленными рабочими днями, улетать в теплые края на перезагрузку.

Кроме того, для артистов с плотным графиком это порой единственная возможность провести время с семьей. Напомним, в 2004 году Елена Борщева познакомилась с тренером по фитнесу Валерием Юшкевичем и через год они поженились. Артистка не раз признавалась в чувстве ревности: несмотря на доверие к мужу, она не в восторге от его общения с клиентками. При этом звезда признается, что стройностью и точеной фигурой она обязана как раз супругу. В семье растут две дочери, младшая из которых родилась благодаря ЭКО.

Ранее мы писали об опыте общения с нечистой силой, которым поделилась актриса Елена Борщева, рассказавшая о появлении в ее детстве домового.

