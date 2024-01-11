Александр Маршал разругался с дочкой-американкой: "Заливают ей в уши"

После начала спецоперации отношения отца с дочерью сильно охладели

Российский рок-исполнитель Александр Маршал всегда открыто проявлял свой патриотизм. После начала спецоперации он часто выступает в госпиталях с концертами, поддерживает бойцов, отправляет на передовую гуманитарную помощь. Однако взгляды и политическую позицию певца поддерживают не все его близкие.

У 62-летнего музыканта двое детей. Старшая, Полина, живет в Америке, куда ее совсем маленькой увезла мать, а сын, рожденный третьей женой Маршала, живет в России. Еще недавно отношения исполнителя с дочерью были куда теплее: они постоянно переписывались и поддерживали друг друга. Но после начала операции Маршал разругался с дочкой-американкой. Полина перестала звонить сама, начала суше разговаривать. Певец считает, что причина – в новостях, которые дочь слушает и смотрит в Америке.



"Она не виновата. Смотрит те новости, которые заливают ей в уши", – объяснил изменившееся общение с дочерью музыкант.

Напомним, сам Маршал десять лет прожил в Соединенных Штатах Америки, но тем не менее принял решение вернуться на Родину. Теперь он не собирается уезжать никуда, потому что понял, что родная страна лучше всех остальных мест.

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