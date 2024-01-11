Лолиту хотят покарать за израильский паспорт

Лолиту хотят покарать за израильский паспорт
Лолита Милявская. Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Звезды частенько оказываются обладателями иностранного гражданства

Многие российские артисты после резонансных событий зимы 2022 года проявили себя как настоящие патриоты. Впрочем, даже те, к кому нет особых претензий по данному вопросу, почему-то считают необходимым быть гражданами другого государства. Так, любимая публикой и не запятнавшая себя антироссийскими высказываниями Лолита тоже оказалась в стане израильтян.

Паспортом другого государства артистка обзавелась целых 15 лет назад, однако покарать ее за это обстоятельство захотели только сегодня. Стоит отметить, что Лолита никогда не пыталась сделать тайну из наличия у себя израильского гражданства. Документом она обзавелась после смерти своего отца, который был выдворен в Израиль.

Согласно российскому законодательству, необходимо уведомить МВД о наличии второго гражданства. У общественников возникли вопросы к Милявской по данному нюансу. Если артистка не сделала этого в установленный срок, ей грозит серьезное наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

К слову, ранее Лолита присоединилась к поддержке благотворительной акции в пользу жителей Белгорода, пострадавших от обстрелов.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
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