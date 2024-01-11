Появились подробности последних дней Соломина

Знаменитость скончался мирно

Народный артист СССР Юрий Соломин ушел из жизни в возрасте 88 лет. Его представители говорили, что после выписки из больницы режиссер готов вернуться к работе – его ждали в Малом театре. Однако этого так и не произошло.

После перенесенного инсульта состояние знаменитости сильно ухудшилось. Долгое время он провел в реанимации под круглосуточным присмотром медиков. Сообщалось, что у звезды "Дерсу Узала" началась пневмония, он был долгое время дезориентирован.

Сейчас появились новые подробности смерти Юрия Соломина. Источники, близкие к режиссеру, заявили, что последние дни он встретил в своей московской квартире. Артист умер во сне примерно в час ночи.

По предварительным данным, причиной смерти считают почечную недостаточность, которая и привела к кончине. Течение болезни ухудшилось на фоне перенесенного инсульта.

Юрия Соломина похоронят в понедельник, 15 января на Троекуровском кладбище. Ему выделят место рядом с женой. Прощание с артистом состоится на главной сцене Малого театра в 11:00.

Ранее "Утро.ру" сообщало, кому достанется многомиллионное наследство Соломина.