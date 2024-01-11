Концерты Ваенги в России начали отменять

Концерты Ваенги в России начали отменять
Елена Ваенга. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Она призналась, что до последнего надеялась на лучшее

В Санкт-Петербурге отменили концерт Елены Ваенги. Сообщается, что артистка слегла с тяжелым гриппом и не может выйти на сцену. От вируса страдает вся семья звезды, и когда пойдут на поправку, не известно. 

"Приношу извинения за неудобства и вообще. Так гриппом я не болела никогда... ужас",  —  сообщила расстроенная Ваенга в своих социальных сетях.

Выступление, которое должно было пройти 13 января, перенесли предварительно на февраль. Звезда признается, что до последнего надеялась, что ей полегчает, однако болезнь взяла верх и уложила Елену в постель. Грипп настиг Ваенгу в первых числах года, и все выходные артистка провела с градусником и лекарствами. 

К слову, это второй раз за последний месяц, когда здоровье подводит Елену. В декабре артистка лишилась чувств прямо во время спектакля, который проходил в театре на Малой Бронной. Очевидцы вызвали скорую, и медики смогли быстро стабилизировать состояние звезды. Тогда Ваенга призналась, что она очень выносливая, а вот организм иногда дает сбой. 

Ранее сообщалось, что Ваенга забрала ребенка и покинула Россию. 

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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