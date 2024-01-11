Концерты Ваенги в России начали отменять

Она призналась, что до последнего надеялась на лучшее

В Санкт-Петербурге отменили концерт Елены Ваенги. Сообщается, что артистка слегла с тяжелым гриппом и не может выйти на сцену. От вируса страдает вся семья звезды, и когда пойдут на поправку, не известно.

"Приношу извинения за неудобства и вообще. Так гриппом я не болела никогда... ужас", — сообщила расстроенная Ваенга в своих социальных сетях.

Выступление, которое должно было пройти 13 января, перенесли предварительно на февраль. Звезда признается, что до последнего надеялась, что ей полегчает, однако болезнь взяла верх и уложила Елену в постель. Грипп настиг Ваенгу в первых числах года, и все выходные артистка провела с градусником и лекарствами.

К слову, это второй раз за последний месяц, когда здоровье подводит Елену. В декабре артистка лишилась чувств прямо во время спектакля, который проходил в театре на Малой Бронной. Очевидцы вызвали скорую, и медики смогли быстро стабилизировать состояние звезды. Тогда Ваенга призналась, что она очень выносливая, а вот организм иногда дает сбой.

Ранее сообщалось, что Ваенга забрала ребенка и покинула Россию.