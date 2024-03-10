Как украсить дом на Пасху: оригинальные идеи

Как украсить дом на Пасху: оригинальные идеи
Фото: freepik.com
Изготовить поделки можно вместе с детьми

Пасха является одним из важнейших церковных праздников. В этом году ее будут отмечать 5 мая. В честь такого важного события можно украсить дом специальными аксессуарами, сделанными своими руками, которые поднимут настроение. Изготовить их можно даже вместе с детьми. Женский журнал "Клео.ру" собрал несколько оригинальных идей пасхальных поделок.

Пасхальное яйцо из ниток

Для этого понадобятся разноцветные нитки, пленка, булавки и клей. Сперва вареное яйцо обматываем пленкой и втыкаем по бокам булавки, чтобы фиксировать нитки. Начинаем наматывать их, чередуя узоры и цвета. Покрываем все клеем, даем высохнуть и разрезаем на две части. Соединяем все нитками, клеем и лентой по желанию.

Пасхальный венок

Понадобится пенопласт, бечевка, декоративные яйца, цветы, перья, бусины, солома, клей. Обматываем бечевку на кольцо из пенопласта. Фиксируем на ней солому с помощью клея или клей-пистолета, даем просохнуть. Дальше украшаем по собственному желанию.

Подставка под яйца

Берем обычную картонную упаковку от яиц. Красим в яркий цвет и обклеиваем вербеной, цветами из картона. В углублениях можно из цветной бумаги сделать зеленую траву и приклеить. Снаружи все завязываем цветастой лентой на бантик и кладем туда украшенные яйца.

Источник: Клео.ру
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