Сытный ужин из трех ингредиентов: рецепт рулета с ветчиной и сыром

Сытный ужин из трех ингредиентов: рецепт рулета с ветчиной и сыром
Фото: www.unsplash.com
Ароматное блюдо готовится элементарно

Хорошие хозяйки всегда хотят порадовать домочадцев и гостей вкусными и оригинальными блюдами. Сегодня особенную популярность набирают быстрые рецепты из минимального количества ингредиентов. "Утро.ру" предлагает приготовить сытный и вкусный рулет с ветчиной и сыром. Для этого блюда нужно всего три простых ингредиента.

Ингредиенты


Одна пачка готового теста (можно взять дрожжевое или другое по вкусу) 300 г любимой ветчинки, 300 г сырной стружки.


Пошаговый рецепт приготовления


На сборку рулета уйдет всего несколько минут. Тесто нужно немного раскатать и слегка присыпать мукой. Ветчину нарезаем на тонкие ломтики.

На основу из теста выкладываем мясные слайсы, сверху покрываем сырной стружкой. Теперь осталось скрутить угощение в аппетитный рулет.

Духовой шкаф следует предварительно разогреть до 200 градусов. Отправляем туда рулетик примерно на 50 минут. Смотрим по готовности – блюдо должно приобрести красивый золотистый цвет.

Перед тем как подавать рулет на стол, ему нужно дать немного времени отдохнуть. Остывшее угощение порадует домочадцев и гостей.

К слову, ранее "Утро.ру" делилось рецептом вкусного десерта из трех ингредиентов. Ароматное восточное лакомство удивит даже самых прихотливых гостей.
Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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