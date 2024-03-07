Рецепт диетических котлет из капусты и овсянки: жир уйдет на талии и бедрах

Рецепт диетических котлет из капусты и овсянки: жир уйдет на талии и бедрах
Фото:freepik.com
Блюдо готовится просто и из доступных продуктов

Существуем множество стереотипов относительно правильного питания. Некоторые уверены, что здоровый рацион содержит только пресные блюда. Однако худеть можно вкусно и разнообразно. Рецепт этих диетических котлет удивит любого скептика. 

Ингредиенты:

  • Капуста – 600гр.
  • Морковь – 1 шт.
  • Яйца куриные – 2 шт. 
  • Овсяные хлопья – 50 гр. 
  • Сыр – 80 гр. 
  • Мука – 3 ст.л.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Растительное масло – 1 ст.л.
  • Соль и черный перец по вкусу. 

Приготовление:

  1. Натрите капусту на обычной крупной терке. После этого получившуюся массу переложите в глубокую посуду и посолите. Отложите минут на 5-10, за это время капуста даст сок, который нужно отжать и вылить. 
  2. В это время натрите на мелкой терке морковь и отправьте ее к капусте.
  3. Добавьте два яйца, черный перец и тщательно размешайте получившуюся массу. 
  4. После этого насыпьте в тарелку овсяные хлопья и еще раз аккуратно перемешайте будущие котлеты. 
  5. Пока овсянка в “тесте” набухает, займитесь сыром. Его необходимо натереть на мелкой терке и добавить к капусте вместе с мукой. 
  6. Еще раз перемешиваем, добавляем столовую ложку растительного масла и измельченный чеснок. 
  7. В результате должна получиться плотная масса. Из нее руками вылепливаем котлеты и запекаем их в духовке при 180 градусах примерно 35-40 минут. 
  8. До готовности блюдо нужно довести на сковороде примерно по 5 минут с каждой стороны. 
  9. Подавайте овощные котлеты со сметаной или несладким йогуртом. Приятного Аппетита!

Ранее мы делились рецептом полезного коктейля "Доброе утро!". 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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