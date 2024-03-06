Рецепт блинов от турецкого повара: такой десерт вы еще не пробовали
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Вся семья удивится, насколько это вкусно
Совсем скоро наступит масленичная неделя. По старым поверьям, блины в эти дни нужно есть каждый день. Однако обычные тонкие блинчики хоть и вкусные, но могут быстро надоесть. Предлагаем приготовить главное блюдо Масленицы по рецепту турецкого повара.
Ингредиенты
Тесто:
Манная крупа – 2 стакана.
Мука – 1 стакан.
Теплая вода – 3 стакана.
Сахар – 2ст.л.
Соль – 1ч.л.
Дрожжи свежие – 12 граммов.
Начинка:
Творог – 400 граммов.
Сахар – 2 ст.л.
Малиновый джем.
Приготовление:
В глубокой посуде соедините манную крупу, муку, соль, дрожжи и сахар. Все перемешиваем.
Продолжая работать венчиком, вводим постепенно 3 стакана теплой воды и доводим до однородной консистенции. Оставляем тесто настаиваться на 30 минут.
В это время подготовим начинку. Для этого соедините творог и сахар и тщательно взбейте до растворения кристалликов.
Когда тесто подойдет, жарьте блинчики на сильно разогретой сковороде только с одной стороны. Не старайтесь сделать тонкие блины, они должны быть плотными и объемными.
После этого выложите в середину каждого блина с непропеченной стороны творог и сверху добавьте ложку малинового джема, можно взять любой другой.
После этого из блинчика с начинкой нам необходимо вылепить треугольник. Это сделать легко за счет того, что мы жарили его с одной стороны.
Соедините углы и склейте их, оставляя середину приоткрытой. После этого отправляем в духовку на 180 градусов на 10 минут. Блинчики от турецкого повара готовы. Приятного аппетита!
Ранее мы делились секретом идеальных масленичных блинов от бабушки.