Рецепт блинов от турецкого повара: такой десерт вы еще не пробовали

Вся семья удивится, насколько это вкусно

Совсем скоро наступит масленичная неделя. По старым поверьям, блины в эти дни нужно есть каждый день. Однако обычные тонкие блинчики хоть и вкусные, но могут быстро надоесть. Предлагаем приготовить главное блюдо Масленицы по рецепту турецкого повара.

Ингредиенты

Тесто:

Манная крупа – 2 стакана.

Мука – 1 стакан.

Теплая вода – 3 стакана.

Сахар – 2ст.л.

Соль – 1ч.л.

Дрожжи свежие – 12 граммов.

Начинка:

Творог – 400 граммов.

Сахар – 2 ст.л.

Малиновый джем.

Приготовление:

В глубокой посуде соедините манную крупу, муку, соль, дрожжи и сахар. Все перемешиваем. Продолжая работать венчиком, вводим постепенно 3 стакана теплой воды и доводим до однородной консистенции. Оставляем тесто настаиваться на 30 минут. В это время подготовим начинку. Для этого соедините творог и сахар и тщательно взбейте до растворения кристалликов. Когда тесто подойдет, жарьте блинчики на сильно разогретой сковороде только с одной стороны. Не старайтесь сделать тонкие блины, они должны быть плотными и объемными. После этого выложите в середину каждого блина с непропеченной стороны творог и сверху добавьте ложку малинового джема, можно взять любой другой. После этого из блинчика с начинкой нам необходимо вылепить треугольник. Это сделать легко за счет того, что мы жарили его с одной стороны. Соедините углы и склейте их, оставляя середину приоткрытой. После этого отправляем в духовку на 180 градусов на 10 минут. Блинчики от турецкого повара готовы. Приятного аппетита!

Ранее мы делились секретом идеальных масленичных блинов от бабушки.