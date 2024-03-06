Рецепт блинов от турецкого повара: такой десерт вы еще не пробовали

Рецепт блинов от турецкого повара: такой десерт вы еще не пробовали
Фото: кадр из youtube
Вся семья удивится, насколько это вкусно

Совсем скоро наступит масленичная неделя. По старым поверьям, блины в эти дни нужно есть каждый день. Однако обычные тонкие блинчики хоть и вкусные, но могут быстро надоесть. Предлагаем приготовить главное блюдо Масленицы по рецепту турецкого повара.

Ингредиенты

Тесто:

  • Манная крупа – 2 стакана.
  • Мука – 1 стакан.
  • Теплая вода – 3 стакана. 
  • Сахар – 2ст.л.
  • Соль – 1ч.л.
  • Дрожжи свежие – 12 граммов. 

Начинка: 

  • Творог – 400 граммов.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Малиновый джем.

Приготовление:

  1. В глубокой посуде соедините манную крупу, муку, соль, дрожжи и сахар. Все перемешиваем. 
  2. Продолжая работать венчиком, вводим постепенно 3 стакана теплой воды и доводим до однородной консистенции. Оставляем тесто настаиваться на 30 минут. 
  3. В это время подготовим начинку. Для этого соедините творог и сахар и тщательно взбейте до растворения кристалликов. 
  4. Когда тесто подойдет, жарьте блинчики на сильно разогретой сковороде только с одной стороны. Не старайтесь сделать тонкие блины, они должны быть плотными и объемными. 
  5. После этого выложите в середину каждого блина с непропеченной стороны творог и сверху добавьте ложку малинового джема, можно взять любой другой. 
  6. После этого из блинчика с начинкой нам необходимо вылепить треугольник. Это сделать легко за счет того, что мы жарили его с одной стороны. 
  7. Соедините углы и склейте их, оставляя середину приоткрытой. После этого отправляем в духовку на 180 градусов на 10 минут. Блинчики от турецкого повара готовы. Приятного аппетита! 

Ранее мы делились секретом идеальных масленичных блинов от бабушки. 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
По теме

Соседов назвал "шизой" нападки общественников на отмененную Лолиту

Никто не может просто взять и лишить человека его работы, заявил телеведущий

Николай Басков публично высмеял SHAMAN при зрителях

Народный артист унизил патриота со сцены

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей