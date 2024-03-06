Отбелили пожелтевшую микроволновку в два счета: хитрый лайфхак

Отбелили пожелтевшую микроволновку в два счета: хитрый лайфхак
Фото: freepik.com
Понадобится всего одно средство

Со временем даже при регулярной уборке пластик на белой микроволновке может пожелтеть. Подобный внешний вид портит не только сам прибор, но и кухню, которая из-за желтизны выглядит недостаточно ухоженной. Решить эту проблему можно с помощью простых средств, которые быстро помогут отбелить микроволновку. Делимся хитрым лайфхаком.

Для этого понадобятся ватные диски и раствор димексида, который можно купить недорого в любой аптеке. При работе важно надеть перчатки, чтобы не навредить ногтям и коже рук – само средство не считается опасным, но при длительном контакте может излишне сушить. 

Использовать все просто: достаточно смачить ватный диск раствором и протирать пожелтевший платик до побеления. После можно протереть все теплой водой. И после этих манипуляций микроволновка будет выглядеть как новая.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, почему постельное белье нужно стирать дешевым порошком.

Источник: Утро.ру
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