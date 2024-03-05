Просто и быстро: рецепт невероятно вкусного ленивого пирога из фарша и лаваша

Просто и быстро: рецепт невероятно вкусного ленивого пирога из фарша и лаваша
Фото: кадр из youtube
Семья будет в восторге и попросит добавки

Вкусный и простой в исполнении пирог порадует любую хозяйку. По этому рецепту вам не придется вымешивать тесто и ждать, когда оно подойдет. А вкус готового блюда поразит. 

Ингредиенты: 

  • Лаваш – 2 листа.
  • Фарш – 750 гр.
  • Моцарелла – 200 гр.
  • Яйца куриные – 3 шт.
  • Сметана – 200 гр.
  • Лук репчатый – 3 шт.
  • Сушеный чеснок – 1 ч.л.
  • Итальянские травы – 1 ч.л.
  • Перец черный – 1 ч.л.
  • Паприка – 1 ч.л.
  • Соль по вкусу

Приготовление:

  1. Сразу включите разогреваться духовку на 180 градусов. А тем временем займемся начинкой. Нарежьте лук небольшими кубиками.
  2. Вместе со всеми специями отправляем лук к фаршу и тщательно перемешиваем, затем отставляем в сторону. 
  3. В это время приготовим заливку для нашего пирога. Натрите моцареллу или любой другой сыр на крупной терке. 
  4. Смешайте в глубокой посуде три яйца, сметану и соль. После того как получится однородная масса, добавьте примерно половину натертой моцареллы и снова перемешайте. 
  5. Разложите лаваш на стол и тонким слоем сверху листа распределите фарш. Мясо должно равномерно покрывать всю поверхность. Затем сверните лаваш рулетом. Проделайте то же самое со вторым листом. 
  6. Нарежьте рулеты на кусочки примерно 6 сантиметров. А затем выложите их "стоя" в застеленную пергаментом форму. 
  7. Залейте будущий пирог заливкой, которую мы подготовили, и отправляйте в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут. 
  8. Почти пропекшийся пирог посыпьте оставшимся сыром и поставьте в печь еще минут на 10. После этого немного остудите и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Ранее мы делились рецептом вкусной намазки из авокадо. 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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