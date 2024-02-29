Удача по всем фронтам: эти знаки Зодиака окажутся главными счастливчиками весной

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Весна готовит сюрпризы своим баловням. Вселенная на этот раз расщедрится только для двоих знаков Зодиака. Уже с первых дней марта вы почувствуете изменения. Кто-то может взлететь вверх по карьерной лестнице – да так, что пятки засверкают. А другим посчастливится в любви.
Так, белая полоса практически по всем фронтам ждет Козерогов. Постепенно наладятся отношения с близким окружением – даже с теми, с кем длительное время находились в ссоре. Перспективны у Козерогов окажутся и на работе.
Руководство с давних пор имеет на вас свои виды. Важное поручение, проект, который доверят только ответственным людям – что это будет, покажет случай. Вы же зарекомендовали себя как компетентного человека, обладающего профессиональными качествами.
Подарок судьбы Вселенная сделает и Девам, которые давно ищут новые чувства. Не сомневайтесь: ваша любовь обязательно вас повстречает. На работе все так же будет складываться благополучно: кому-то "упадет" солидная премия. Весна же будет стремительной, богатой на события и очень интересной.
Ранее мы рассказывали, какие знаки Зодиака созданы друг для друга.
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