Рецепт потрясных куриных кексов с горошком и кукурузой
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Главное преимущество блюда — никакой возни, все делается быстро, а получается вкусно
Когда макароны и картошка надоели, а на супы уже невозможно смотреть, нужно срочно удивлять родных новым блюдом. Нежные сочные кексы точно справятся с этой задачей, вот только готовить мы их будем из курицы с горошком и кукурузой.
Ингредиенты:
Куриный фарш — 1 килограмм .
Яйца — 1 шт.
Зернистая горчица — 1 ст.л.
Чеснок — 2 зубчика .
Жирные сливки — 50 мл.
Твердый сыр — 100 граммов.
Свежий зеленый горошек — 120 граммов.
Свежая кукуруза — 120 граммов.
Соль и специи по вкусу.
Приготовление:
Приготовьте все ингредиенты. Сыр натрите на крупной терке, а чеснок
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на мелкой.
Смешиваем в глубокой тарелке мясной фарш, яйцо, свежие горошек и кукурузу. Все тщательно вымешиваем для равномерного распределения овощей.
Далее постепенно добавляем чеснок, горчицу и твердый сыр, а также соль и специи. Снова тщательно перемешиваем "тесто" для кексов, а затем наливаем сливки и доводим лопаткой до однородного состояния.
Основа для куриных кексов готова. Теперь осталось только выложить ее аккуратно в форму и отправить в духовку. Запекать блюдо нужно при температуре 180-200 градусов порядка получаса.
Подавайте маффины с зеленью и сметаной. Приятного аппетита!
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