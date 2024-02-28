Рецепт потрясных куриных кексов с горошком и кукурузой

Главное преимущество блюда — никакой возни, все делается быстро, а получается вкусно

Когда макароны и картошка надоели, а на супы уже невозможно смотреть, нужно срочно удивлять родных новым блюдом. Нежные сочные кексы точно справятся с этой задачей, вот только готовить мы их будем из курицы с горошком и кукурузой.

Ингредиенты:

Куриный фарш — 1 килограмм .

Яйца — 1 шт.

Зернистая горчица — 1 ст.л.

Чеснок — 2 зубчика .

Жирные сливки — 50 мл.

Твердый сыр — 100 граммов.

Свежий зеленый горошек — 120 граммов.

Свежая кукуруза — 120 граммов.

Соль и специи по вкусу.

Приготовление:

Приготовьте все ингредиенты. Сыр натрите на крупной терке, а чеснок — на мелкой. Смешиваем в глубокой тарелке мясной фарш, яйцо, свежие горошек и кукурузу. Все тщательно вымешиваем для равномерного распределения овощей. Далее постепенно добавляем чеснок, горчицу и твердый сыр, а также соль и специи. Снова тщательно перемешиваем "тесто" для кексов, а затем наливаем сливки и доводим лопаткой до однородного состояния. Основа для куриных кексов готова. Теперь осталось только выложить ее аккуратно в форму и отправить в духовку. Запекать блюдо нужно при температуре 180-200 градусов порядка получаса. Подавайте маффины с зеленью и сметаной. Приятного аппетита!

Ранее мы делились рецептом наваристого супа из картофеля и ветчины.