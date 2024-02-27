Обалденный рецепт картофельного пюре от голландских поваров

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Любимое блюдо многих россиян в Голландии тоже обожают. Там оно имеет собственное им – "Стампот". И готовится чуть иначе, чем наше, классическое картофельное пюре. Но от этого ничуть не менее вкусное. Можно попробовать: не исключено, что в семье будут требовать именно этот вариант, казалось бы, привычного блюда.
Приятного аппетита!
Кстати, голландские повара используют самые разные добавки для пюре. В том числе колбасу или фрукты.
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