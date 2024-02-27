Гости попросят добавки: рецепт наваристого супа с картофелем и ветчиной

Готовится за 30 минут

Зимой горячий наваристый бульон — лучший способ согреться. Если классические борщи и рассольники надоели, предлагаем приготовить густой ароматный суп с ветчиной и картофелем. Это блюдо точно оценит вся семья.

Ингредиенты:

Луковица — 1 шт.

Сельдерей — 1 шт.

Картофель — 4 шт.

Куриный бульон — 1,5 литра.

Копчено-вареная ветчина — 250 граммов.

Зернистая горчица — 1 ст.л.

Чеснок — 2 зубчика.

Жирные сливки — 50 мл.

Тимьян — 2 веточки.

Соль по вкусу.

Приготовление:

Отправляем на огонь кастрюлю с куриным бульоном и нарезанным кубиками картофелем. Доводим до кипения, слегка убавляем огонь и кладем тимьян. Пока наша основа варится, займемся другими овощами. Сельдерей и репчатый лук мелко шинкуем и обжариваем на небольшом количестве растительного масла до мягкости примерно 4 минуты. А затем отправляем в кастрюлю к бульону и картофелю. Кубиками режем ветчину и обжариваем на той же сковороде. Затем также кладем в суп. Проверьте на готовность картошку и немного (не полностью) разомните ее в пюре, не вынимая из супа. После этого осталось только добавить в наше блюдо чеснока для аромата, сливки и горчицу. Еще немного поварим суп и даем настояться под крышкой около 10 минут. Подавайте наваристый суп из картофеля и ветчины со свежей зеленью. Приятного аппетита!

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