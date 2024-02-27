Гости попросят добавки: рецепт наваристого супа с картофелем и ветчиной

Зимой горячий наваристый бульон — лучший способ согреться. Если классические борщи и рассольники надоели, предлагаем приготовить густой ароматный суп с ветчиной и картофелем. Это блюдо точно оценит вся семья.
Ингредиенты:
- Луковица — 1 шт.
- Сельдерей — 1 шт.
- Картофель — 4 шт.
- Куриный бульон — 1,5 литра.
- Копчено-вареная ветчина
—
250 граммов.
- Зернистая горчица
—
1 ст.л.
- Чеснок
—
2 зубчика.
- Жирные сливки — 50 мл.
- Тимьян — 2 веточки.
- Соль по вкусу.
Приготовление:
- Отправляем на огонь кастрюлю с куриным бульоном и нарезанным кубиками картофелем. Доводим до кипения, слегка убавляем огонь и кладем тимьян.
- Пока наша основа варится, займемся другими овощами. Сельдерей и репчатый лук мелко шинкуем и обжариваем на небольшом количестве растительного масла до мягкости примерно 4 минуты. А затем отправляем в кастрюлю к бульону и картофелю.
- Кубиками режем ветчину и обжариваем на той же сковороде. Затем также кладем в суп.
- Проверьте на готовность картошку и немного (не полностью) разомните ее в пюре, не вынимая из супа.
- После этого осталось только добавить в наше блюдо чеснока для аромата, сливки и горчицу. Еще немного поварим суп и даем настояться под крышкой около 10 минут.
- Подавайте наваристый суп из картофеля и ветчины со свежей зеленью. Приятного аппетита!
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