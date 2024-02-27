Гости попросят добавки: рецепт наваристого супа с картофелем и ветчиной

Гости попросят добавки: рецепт наваристого супа с картофелем и ветчиной
Фото:freepik.com
Готовится за 30 минут

Зимой горячий наваристый бульон  —  лучший способ согреться. Если классические борщи и рассольники надоели, предлагаем приготовить густой ароматный суп с ветчиной и картофелем. Это блюдо точно оценит вся семья. 

Ингредиенты:

  • Луковица  —  1 шт. 
  • Сельдерей  —  1 шт.
  • Картофель  —  4 шт.
  • Куриный бульон  —  1,5 литра. 
  • Копчено-вареная ветчина — 250 граммов. 
  • Зернистая горчица — 1 ст.л. 
  • Чеснок — 2 зубчика.
  • Жирные сливки  —  50 мл. 
  • Тимьян  —  2 веточки.
  • Соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Отправляем на огонь кастрюлю с куриным бульоном и нарезанным кубиками картофелем. Доводим до кипения, слегка убавляем огонь и кладем тимьян. 
  2. Пока наша основа варится, займемся другими овощами. Сельдерей и репчатый лук мелко шинкуем и обжариваем на небольшом количестве растительного масла до мягкости примерно 4 минуты. А затем отправляем в кастрюлю к бульону и картофелю.
  3. Кубиками режем ветчину и обжариваем на той же сковороде. Затем также кладем в суп. 
  4. Проверьте на готовность картошку и немного (не полностью) разомните ее в пюре, не вынимая из супа. 
  5. После этого осталось только добавить в наше блюдо чеснока для аромата, сливки и горчицу. Еще немного поварим суп и даем настояться под крышкой около 10 минут.
  6. Подавайте наваристый суп из картофеля и ветчины со свежей зеленью. Приятного аппетита! 

Ранее мы делились рецептом сочного стрит-фрай из курицы с ананасом. 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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