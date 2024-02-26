Вот почему россияне начали массово закупаться чесноком

Вот почему россияне начали массово закупаться чесноком
Фото: Liang Sen/www.globallookpress.com
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Спрос на популярный продукт вырос 15 процентов

Россияне начали активно скупать чеснок – с начала 2024 года спрос вырос на 15% в сравнении с двухмесячным периодом 2023-го, сообщает "Газета.ru". При этом сам средний чек за продукт подскочил на 51% и вырос до 281 рубля.

Часто россияне закупаются и имбирем (на 11% чаще в сравнении с прошлогодним периодом), и лимоном (спрос вырос на 7 процентов). Средние чеки соответственно повысились – до 288 руб. и до 139 руб. соответственно.

Эксперты полагают, что спрос на указанные продукты среди россиян вызван не только профилактикой заболеваний ОРВИ, но и погодой. Учитывая массовый перепад температур зимой, россияне стремятся снизить риски и таким образом пытаются укрепить свой иммунитет, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Между тем медики указывают на полезные свойства чеснока, отмечая антибактериальную и противовирусную активность его веществ. Это растение хорошо подходит для профилактики простудных болезней. Правда, единый рецепт в применении в медицине отсутствует.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
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