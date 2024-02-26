Назван вид спорта, помогающий облегчить хроническую боль в спине

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Хроническая боль в спине может серьезно снизить качество жизни. Часто таким недугом страдают женщины, которые имели неосторожность надорвать спину в молодости или зрелом возрасте. Итальянские исследователем выяснили, какой вид спорта помогает облегчить страдания.
Специалисты советуют обратить внимание на йогу. Для того чтобы выяснить, помогает ли этот вид спорта при болях в спине, был проведен масштабный эксперимент, в котором участвовали страдающие недугом женщины.
Как сообщает портал "Ридлайф.ру", представительницы прекрасного пола четыре недели занимались йогой. В итоге выяснилось, что интенсивность болей в спине заметно сократилась, так что йога может помочь облегчить неприятные ощущения в спине и пояснице.
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