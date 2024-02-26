Каким банкам опасно доверять свои деньги: предупредил финансовый эксперт

По словам специалиста, один жест выдаст недобросовестную кредитную организацию

Некоторые копят деньги годами, экономят на самом необходимом и отказывают себе в развлечениях. Чтобы приумножить накопления, многие рекомендуют положить деньги в банк под процент. По словам эксперта по финансам и инвестициям Алексея Кричевского, понять, что перед вами недобросовестная кредитная организация, можно уже на этом этапе.

Специалист сообщил, что если некий малоизвестный банк предлагает слишком выгодные условия, то это повод насторожиться. По словам Александра, мало кто решится предлагать ставку выше, чем у Центробанка. В таком случае у кредитной организации просто не будет заработка.

Также Кричевский отмечает, что на такой шаг некоторые банки действительно идут, но только для саморекламы. В результате эти организации приносят много проблем и бюрократической волокиты. Так что особенно приятные условия должны пробудить в россиянах в первую очередь осторожность.

Финансовый специалист подчеркнул, что такие банки нужно тщательно проверять, прежде чем отнести туда свои деньги. Следует обратить внимание на публикации в СМИ, а также не забрал ли ЦБ лицензию у кредитной организации за невыполнение предписаний. Кричевский напомнил, что к небольшим банкам, которые открывают вклады под процент выше среднего, часто применяются санкции.

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