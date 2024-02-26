В СССР хлеб был вкуснее: почему сегодня не так

Нередко люди жалуются, что сегодня невозможно купить вкусный хлеб, как раньше

Чаще всего на вкус современного хлеба жалуются те, кто еще помнит "советский хлебушек". Россия – одна из пяти стран-лидеров по экспорту пшеницы, а вкусный хлеб замучаешься искать.

Первая причина этого – переход монополии на производство муки к частникам. Основной объем делают независимые производители, которых невозможно проконтролировать. Порой зерно даже не моют перед помолом.

Кроме того, низкая конкуренция тоже влияет на качество продукта. В европейских странах на каждые 10 тысяч человек три-четыре пекарни. У нас – одна. То есть людям просто не с чем сравнивать, они покупают, что есть.

До раскола СССР зерно делили на продовольственное и фуражное. Потом разрешили считать пищевым фуражное зерно, а пять лет назад стало возможным использовать кормовое зерно.

Не улучшают вкус и качество хлеба улучшители и дешевые добавки, которые делают его воздушным, но ненадолго. Многие виды буханок быстро превращаются в нечто глинообразное.

Признание хлеба социально-значимым продуктом значит, что цену устанавливает государство. А себестоимость при этом продолжает расти. Производителям приходится экономить – в частности, переходить на ингредиенты подешевле и снижать качество хлеба.

По стандартам СССР буханка хлеба, произведенная с с соблюдением всех правил, должна иметь цену не меньше 200 рублей. Такого никто не допустит, ибо это грозит социальным взрывом. Так что россияне едят то, что есть.

Конечно, можно выпекать хлеб самому, благо для этого сейчас полно техники. Либо отказаться от этой пищевой добавки в принципе. Решает каждый сам.

Ранее мы приводили доводы диетолога о том, что свежий хлеб не вреден для человека.





