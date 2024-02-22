Чизкейк без выпечки: рецепт нежного вкусного десерта

Чизкейк без выпечки: рецепт нежного вкусного десерта
Фото:unsplash.com
И к чаю, и на праздничный стол

Чизкейк полюбился многим за свой простой, но в то же время насыщенный, нежный вкус. Многие даже отдают предпочтение этому десерту вместо классического праздничного торта. Предлагаем вам приготовить чизкейк без выпечки. 

Для коржа нам понадобится: 

  • Крошка печенья  —  200г.
  • Сливочное масло  —  100г.

Для начинки нам понадобится:

  • Сливочный сыр  —  0,5 кг.
  • Жирные сливки  —  200 мл.
  • Сахарная пудра – 100 г.
  • Желатин – 10 г.
  • Ванилин – по желанию.
  • Кипяток – 50 мл.
  • Фрукты и ягоды (для украшения).

Приготовление:

  1. Смешайте перетертое в крошку печенье и растопленное сливочное масло до однородного состояния и равномерно выложите в форму, сформировав бортики. Нам подойдет классическая раздвижная форма 20-22 сантиметра диаметром. Заготовку отправьте в холодильник.
  2. В это время можно заняться начинкой. Сливочный сыр с сахарной пудрой и ванилином необходимо смешать до однородности.
  3. Отдельно на высокой скорости взбейте сливки. Нам нужно добиться устойчивых пиков. 
  4. В небольшой посуде соедините желатин и горячую воду. Старайтесь перемешивать равномерно, чтобы избежать комкования порошка. Оставьте остывать на некоторое время.
  5. После этого смешиваем все вместе: сыр со сливками и желатином. Начинка для чизкейка готова! 
  6. Теперь осталось только выложить крем в застывшую форму и снова отправить десерт в холодильник. На этот раз как минимум на пять часов, а лучше на ночь.
  7. Перед подачей украсьте чизкейк свежими ягодами и фруктами и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Ранее мы делились рецептом бомбически вкусного торта со сгущенкой и орехами.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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