Чизкейк без выпечки: рецепт нежного вкусного десерта

И к чаю, и на праздничный стол

Чизкейк полюбился многим за свой простой, но в то же время насыщенный, нежный вкус. Многие даже отдают предпочтение этому десерту вместо классического праздничного торта. Предлагаем вам приготовить чизкейк без выпечки.

Для коржа нам понадобится:

Крошка печенья — 200г.

Сливочное масло — 100г.

Для начинки нам понадобится:

Сливочный сыр — 0,5 кг.

Жирные сливки — 200 мл.

Сахарная пудра – 100 г.

Желатин – 10 г.

Ванилин – по желанию.

Кипяток – 50 мл.

Фрукты и ягоды (для украшения).

Приготовление:

Смешайте перетертое в крошку печенье и растопленное сливочное масло до однородного состояния и равномерно выложите в форму, сформировав бортики. Нам подойдет классическая раздвижная форма 20-22 сантиметра диаметром. Заготовку отправьте в холодильник. В это время можно заняться начинкой. Сливочный сыр с сахарной пудрой и ванилином необходимо смешать до однородности. Отдельно на высокой скорости взбейте сливки. Нам нужно добиться устойчивых пиков. В небольшой посуде соедините желатин и горячую воду. Старайтесь перемешивать равномерно, чтобы избежать комкования порошка. Оставьте остывать на некоторое время. После этого смешиваем все вместе: сыр со сливками и желатином. Начинка для чизкейка готова! Теперь осталось только выложить крем в застывшую форму и снова отправить десерт в холодильник. На этот раз как минимум на пять часов, а лучше на ночь. Перед подачей украсьте чизкейк свежими ягодами и фруктами и подавайте к столу. Приятного аппетита!

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