Пирог за пять минут: нежный и сочный

Чтобы приготовить этот десерт, не нужно даже возиться с тестом

Для приготовления этого пирога потребуются самые простые продукты. Если хочется вкусного и необычного, а сил и времени на готовку особо нет, этот рецепт станет настоящей палочкой-выручалочкой. Публикуем пошаговый рецепт.

Ингредиенты

Для начинки:

Творог – два брикета, жирность любая

Яйцо – 2 шт

Сахар (можно коричневый) – 4 ст л

Щепотка соли

Для заливки:

Яйцо – 2 шт

Сахар – 50 гр

Сметана любой жирности – 150 гр

Пошаговый рецепт приготовления:

1. Смешать творог, яйца и сахар, вилкой размять для однородности.

2. Если есть ванилин или ванильный сахар, смело добавляйте, вкуса он не испортит. Творог лучше взять пастообразный. Но если есть только зернистый, то с помощью блендера доведите его до однородности.

3. Два листа лаваша разрежьте так, чтобы получилось четыре равных заготовки.

4. На каждую из заготовок разложите по одной четвертой творожной начинки. Сверху покройте творог ягодами по вкусу.

5. Каждую заготовку свернуть и сложить получившиеся трубочки в форму для запекания. Смазывать форму не надо.

6. Приготовить заливку: смешать яйца, сметану и сахар, взбить венчиком. Вместо сметаны можно использовать густой йогурт.

7. Залить трубочки в форме так, чтобы покрыть их целиком.

8. В разогретую до 180 градусов духовку поставить форму и выпекать 40 минут.

9. Остывший пирог нарезать на порционные куски. Можно посыпать каждый сахарной пудрой.

10. Подавать со сметаной.

Домашние оценят быстрый пирог, в котором сочетаются нежность творога и кислинка ягод, тонкий аромат ванили и запах выпечки.

Приятного аппетита!

Ранее мы делились рецептом пирога из варенья.