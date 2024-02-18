Раскрыта невероятная польза неочищенной луковицы в супе: не только для аромата

Раскрыта невероятная польза неочищенной луковицы в супе: не только для аромата
Фото:unsplash.com
Опытные хозяйки варят лук целиком

Лук дает невероятно богатый вкус любому бульону. Однако не все любят, когда кусочки овоща плавают в супе. Опытные хозяйки обманули систему и кладут в кастрюлю сразу целую луковицу, а когда блюдо приготовлено, просто его вынимают. Однако специалисты раскрыли еще одну пользу такого способа приготовления. 

Дело в том, что ненарезанный лук вместе с небольшими корешками в нижней части луковицы считается полезным. Именно поэтому хитрые хозяйки варят его прямо так, не срезая все, что принято считать лишним. 

Есть и те, кто не чистит лук вовсе. Корнеплод бросают в кастрюлю прямо в шелухе, которая отдает все витамины в бульон. Кроме того, луковая оболочка впитывает в себя все консерванты и другие вредные вещества. Доварив суп, вы от них избавитесь вместе с выброшенным овощем. 

Поделились опытные хозяйки и рецептом особого блюда, которое считают очень полезным. В кастрюлю с мясом нужно положить несколько луковиц и варить порядка двух часов. Бульон получается очень насыщенным и питательным. 

Специалисты сообщают, что полезен не только репчатый лук, но и зеленый. Однако не всегда можно купить хорошую зелень в магазине. Опытные садоводы сообщили, что вырастить небольшой урожай полезных трав можно даже на балконе. 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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