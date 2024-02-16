Домашние в восторге: торт "Мокка" просто тает во рту

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Этот торт выглядит невероятно аппетитно и изысканно! Попробуйте приготовить вкуснейшее лакомство, которое непременно оценят ваши домашние. Делимся пошаговый рецептом.
Для теста:
Для крема:
Для сиропа:
1. Для начала подготовим противень. Намажьте его сливочным маслом и расстелите на нем пергамент. В теплое молоко добавьте кофе и отставьте в сторону. Сахарный песок смешайте с 4 желтками, добавьте в эту смесь масло, а затем – молоко с кофе. Сюда же насыпьте муку, какао, разрыхлитель, соль и влейте ванильный экстракт.
2. Далее отдельно взбиваем 4 белка с сахарным песком до устойчивых пиков и добавляем уксус. После этого аккуратно соединяем кофейную массу со взбитыми белками и отправляем тесто на заранее подготовленный противень с бумагой. Выпекаем корж в течение 20 минут при температуре 160 градусов.
3. Далее готовим крем. Смешиваем 100 миллилитров горячих сливок с кофе. Добавляем шоколадное драже и ждем пока оно растворится. Отправляем крем на 2 часа в холодильник. Достаем смесь и добавляем в нее еще 300 миллилитров сливок, сахарную пудру и соль. Тщательно взбиваем миксером.
4. Готовим пропитку для коржа. Смешиваем 80 миллилитров молока и 15 граммов сахара. Отправляем в микроволновку на полминуты.
5. Снимаем с остывшего коржа пергаментную бумагу и аккуратно с помощью кулинарной щетки наносим сироп на тесто, чтобы оно пропиталось.
6. Теперь выкладываем крем в кулинарный мешок и с помощью насадки делаем аккуратные полоски из крема. Выравниваем крем ножом или другим походящим средством.
7. Нарезаем ровные прямоугольные кусочки и посыпаем их какао. Вкуснейший десерт "Мокка" готов. Приятного чаепития!
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