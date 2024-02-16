Домашние в восторге: торт "Мокка" просто тает во рту

Домашние в восторге: торт "Мокка" просто тает во рту
Кадр: YouTube.com
Предлагаем приготовить нежнейший кофейно-шоколадный десерт

Этот торт выглядит невероятно аппетитно и изысканно! Попробуйте приготовить вкуснейшее лакомство, которое непременно оценят ваши домашние. Делимся пошаговый рецептом.

Для приготовления торта "Мокка" вам понадобятся следующие ингредиенты:

Для теста:

  • 80 граммов муки
  • ½ чайной ложки разрыхлителя
  • 10 граммов какао
  • 1 столовая ложка растворимого кофе
  • 4 яйца
  • 50 граммов сахарного песка
  • ¼ чайной ложки соли
  • 60 граммов молока
  • 50 граммов растительного масла
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • 50 граммов сахарной пудры
  • ½ чайной ложки уксуса

Для крема:

  • 80 граммов молока
  • 15 граммов сахарной пудры
  • 400 миллилитров сливок
  • 50 граммов полусладкого шоколада в драже
  • 2 грамма растворимого кофе

Для сиропа:

  • 50 граммов сахарной пудры
  • щепотка соли
  • 60 граммов молока

Пошаговый рецепт торта "Мокка"

1. Для начала подготовим противень. Намажьте его сливочным маслом и расстелите на нем пергамент. В теплое молоко добавьте кофе и отставьте в сторону. Сахарный песок смешайте с 4 желтками, добавьте в эту смесь масло, а затем – молоко с кофе. Сюда же насыпьте муку, какао, разрыхлитель, соль и влейте ванильный экстракт.

2. Далее отдельно взбиваем 4 белка с сахарным песком до устойчивых пиков и добавляем уксус. После этого аккуратно соединяем кофейную массу со взбитыми белками и отправляем тесто на заранее подготовленный противень с бумагой. Выпекаем корж в течение 20 минут при температуре 160 градусов.

3. Далее готовим крем. Смешиваем 100 миллилитров горячих сливок с кофе. Добавляем шоколадное драже и ждем пока оно растворится. Отправляем крем на 2 часа в холодильник. Достаем смесь и добавляем в нее еще 300 миллилитров сливок, сахарную пудру и соль. Тщательно взбиваем миксером.

4. Готовим пропитку для коржа. Смешиваем 80 миллилитров молока и 15 граммов сахара. Отправляем в микроволновку на полминуты.

5. Снимаем с остывшего коржа пергаментную бумагу и аккуратно с помощью кулинарной щетки наносим сироп на тесто, чтобы оно пропиталось.

6. Теперь выкладываем крем в кулинарный мешок и с помощью насадки делаем аккуратные полоски из крема. Выравниваем крем ножом или другим походящим средством.

7. Нарезаем ровные прямоугольные кусочки и посыпаем их какао. Вкуснейший десерт "Мокка" готов. Приятного чаепития!

Ранее "Утро.ру" писало о рецепте говядины с баклажанами.

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