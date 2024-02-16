Съедят за 5 минут: готовим невероятно вкусный бисквитный рулет

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Купить в магазине свежий рулет иногда сложно, а тратить полдня на сложные рецепты не хочется. Предлагаем приготовить вкусный и нежный бисквит, который съедят за пять минут. Яблоки в составе придадут пикантность и неповторимый аромат десерту.
Нам понадобятся:
Яблоки – 4 шт; сок лимона – 2 ст.л; сахар – 150 г; мука – 150 г; куриные яйца – 5 шт; соль по вкусу; ванилин – 3 щепотки.
Приготовление:
Впрочем те, кто боится таким рецептом навредить фигуре, могут заменить муку на гречневую, овсяную или цельнозерновую. Такой способ поможет сделать менее вредными для талии и вкусные масленичные блины, указывает женский журнал "Клео.ру".
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