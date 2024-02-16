Съедят за 5 минут: готовим невероятно вкусный бисквитный рулет

Десерт не требует специальных навыков в приготовлении

Купить в магазине свежий рулет иногда сложно, а тратить полдня на сложные рецепты не хочется. Предлагаем приготовить вкусный и нежный бисквит, который съедят за пять минут. Яблоки в составе придадут пикантность и неповторимый аромат десерту.

Нам понадобятся:



Яблоки – 4 шт; сок лимона – 2 ст.л; сахар – 150 г; мука – 150 г; куриные яйца – 5 шт; соль по вкусу; ванилин – 3 щепотки.

Приготовление:

Яблоки необходимо очистить и натереть на мелкой терке. Следите, чтобы не попали семечки фрукта. Затем кашицу полейте соком лимона. Это не позволит яблокам почернеть. К перетертому фрукту добавляем две столовые ложки сахара и все тщательно вымешиваем. В отдельной тарелке оставшийся сахар необходимо смешать с яйцами, мукой, солью и ванилином. Тщательно взбейте массу, чтобы не осталось комочков и все кристаллы растворились. Должно получиться густое тесто. Застелите противень пекарским пергаментом и равномерно выложите натертые яблоки. Сверху накройте фрукт тестом и снова аккуратно выровняйте лопаткой. Отправьте наш будущий бисквит в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекать нужно примерно 20-25 минут. Когда бисквит будет готов, уберите бумагу, и пока он горячий, быстро сверните его в рулет яблоками внутрь. Дайте десерту немного остыть и наслаждайтесь. Перед подачей можно посыпать блюдо сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Впрочем те, кто боится таким рецептом навредить фигуре, могут заменить муку на гречневую, овсяную или цельнозерновую. Такой способ поможет сделать менее вредными для талии и вкусные масленичные блины, указывает женский журнал "Клео.ру".

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