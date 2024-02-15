Азиатский деликатес: готовим говядину с баклажанами по-китайски

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Главный плюс этого блюда – минимум времени, затраченного на его приготовление. Мясо можно взять на свой вкус. Свинина и птица тоже подойдут. Хотя по оригинальному рецепту все же предлагается взять говядину.
Из расчета на 4 порции вам понадобятся такие продукты:
700 граммов говяжьей вырезки
2 баклажана
2 зубчика чеснока
3 столовые ложки кукурузного крахмала + 1 чайная ложка для соуса
20 граммов свежего имбиря
1 небольшой перец чили
70 миллилитров соевого соуса
2 столовые ложки сахара
2 столовые ложки яблочного уксуса
1 чайная ложка кунжутного масла
1.Режем мясо на кусочки и кладем его на разогретую сковородку с растительным маслом. Обжариваем до полуготовности до румяной корочки и выкладываем на отдельную тарелку.
2.Режем кубиками баклажаны и обваливаем их в крахмале. Также обжариваем овощи до полуготовности на среднем огне и выкладываем их в отдельную чашу.
3.Теперь готовим соус. В одной емкости соединяем соевый соус с сахаром, уксусом, кунжутным маслом и крахмалом. На разогретую сковородку выкладываем мелко порезанный чеснок, натертый на терке имбирь и чили. Обжариваем все буквально полминуты и вливаем в сковородку ранее смешанные ингредиенты. Доводим наш соус до кипения.
4.Выкладываем в сковородку мясо и баклажаны. Тщательно перемешиваем все и ставим на средний огонь. Доводим до готовности и подаем к столу. Самый лучший гарнир к говядине с баклажанами – это рис или лапша. Его вы можете приготовить, пока мясо с овощами и соусом будет тушиться. Приятного аппетита!
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