Азиатский деликатес: готовим говядину с баклажанами по-китайски

Предлагаем вам приготовить вкуснейшее мясо по рецепту опытных шеф-поваров

Главный плюс этого блюда – минимум времени, затраченного на его приготовление. Мясо можно взять на свой вкус. Свинина и птица тоже подойдут. Хотя по оригинальному рецепту все же предлагается взять говядину.

Из расчета на 4 порции вам понадобятся такие продукты:

700 граммов говяжьей вырезки

2 баклажана

2 зубчика чеснока

3 столовые ложки кукурузного крахмала + 1 чайная ложка для соуса

20 граммов свежего имбиря

1 небольшой перец чили

70 миллилитров соевого соуса

2 столовые ложки сахара

2 столовые ложки яблочного уксуса

1 чайная ложка кунжутного масла



1.Режем мясо на кусочки и кладем его на разогретую сковородку с растительным маслом. Обжариваем до полуготовности до румяной корочки и выкладываем на отдельную тарелку.

2.Режем кубиками баклажаны и обваливаем их в крахмале. Также обжариваем овощи до полуготовности на среднем огне и выкладываем их в отдельную чашу.

3.Теперь готовим соус. В одной емкости соединяем соевый соус с сахаром, уксусом, кунжутным маслом и крахмалом. На разогретую сковородку выкладываем мелко порезанный чеснок, натертый на терке имбирь и чили. Обжариваем все буквально полминуты и вливаем в сковородку ранее смешанные ингредиенты. Доводим наш соус до кипения.

4.Выкладываем в сковородку мясо и баклажаны. Тщательно перемешиваем все и ставим на средний огонь. Доводим до готовности и подаем к столу. Самый лучший гарнир к говядине с баклажанами – это рис или лапша. Его вы можете приготовить, пока мясо с овощами и соусом будет тушиться. Приятного аппетита!



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