Сметанник без выпечки: невероятная вкуснятина

Сметанник без выпечки: невероятная вкуснятина
Кадр: YouTube.com
Необычный рецепт привычного блюда

Сметанник давно стал одним из любимейших тортов у россиян. Его коржи идеально сочетаются со слегка кисловатой начинкой. За годы существования было придумано множество рецептов десерта и опытные кулинары научились готовить его без выпечки. Получается невероятная вкуснятина. Делимся пошаговым рецептом.

Ингредиенты

Тесто

  • Песочное шоколадное печенье – 300 граммов.
  • Сливочное масло – 120 граммов.
  • Молоко – 1 столовая ложка.

Крем

  • Сметана – 400 граммов.
  • Яйца – 2 штуки.
  • Сахар – 150 граммов.
  • Пшеничная мука – 50 граммов.
  • Сливочное масло – 100 граммов.
  • Ванильный сахар – 10 граммов.

Пошаговый рецепт приготовления Сметанника без выпечки

1. Высыпаем кастрюлю 150 граммов сахара, 50 граммов пшеничной муки и перемешиваем. 

2. Добавляем два яйца. Снова перемешиваем. Должна получиться однородная масса. После туда идет сметана.

3. Все нужно варить на среднем огне до начала сгущения массы, после чего следует сделать огонь минимальным и доводим до закимания.

4. Измельчаем песочное шоколадное печенье. Туда же добавляем 120 граммов растопленного масла и перемешиваем. Вливаем еще одну столовую ложку молока и перемешиваем. 

5. Одну треть печенья откладываем для обсыпки. 

6. Ставим форму для торта. Заполняем дно крошкой печенья и формируем бортики. Все прессуем и убираем в холодильник. 

7. К 100 граммам сливочного масла добавляем ванильный сахар. Взбиваем пару минут. 

8. Следом взбиваем крем – он должен остыть до комнатной температуры. Далее туда добавляем масло и взбиваем до однородности.

9. Перекладываем крем в форму и разравниваем. 

10. Сверху посыпаем край. Отставляем сметанник в холодильник на ночь. Приятного аппетита! 

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