Сметанник без выпечки: невероятная вкуснятина

Необычный рецепт привычного блюда

Сметанник давно стал одним из любимейших тортов у россиян. Его коржи идеально сочетаются со слегка кисловатой начинкой. За годы существования было придумано множество рецептов десерта и опытные кулинары научились готовить его без выпечки. Получается невероятная вкуснятина. Делимся пошаговым рецептом.

Ингредиенты

Тесто

Песочное шоколадное печенье – 300 граммов.

Сливочное масло – 120 граммов.

Молоко – 1 столовая ложка.

Крем

Сметана – 400 граммов.

Яйца – 2 штуки.

Сахар – 150 граммов.

Пшеничная мука – 50 граммов.

Сливочное масло – 100 граммов.

Ванильный сахар – 10 граммов.

Пошаговый рецепт приготовления Сметанника без выпечки

1. Высыпаем кастрюлю 150 граммов сахара, 50 граммов пшеничной муки и перемешиваем.

2. Добавляем два яйца. Снова перемешиваем. Должна получиться однородная масса. После туда идет сметана.

3. Все нужно варить на среднем огне до начала сгущения массы, после чего следует сделать огонь минимальным и доводим до закимания.

4. Измельчаем песочное шоколадное печенье. Туда же добавляем 120 граммов растопленного масла и перемешиваем. Вливаем еще одну столовую ложку молока и перемешиваем.

5. Одну треть печенья откладываем для обсыпки.

6. Ставим форму для торта. Заполняем дно крошкой печенья и формируем бортики. Все прессуем и убираем в холодильник.

7. К 100 граммам сливочного масла добавляем ванильный сахар. Взбиваем пару минут.

8. Следом взбиваем крем – он должен остыть до комнатной температуры. Далее туда добавляем масло и взбиваем до однородности.

9. Перекладываем крем в форму и разравниваем.

10. Сверху посыпаем край. Отставляем сметанник в холодильник на ночь. Приятного аппетита!