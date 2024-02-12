Сметанник без выпечки: невероятная вкуснятина

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Сметанник давно стал одним из любимейших тортов у россиян. Его коржи идеально сочетаются со слегка кисловатой начинкой. За годы существования было придумано множество рецептов десерта и опытные кулинары научились готовить его без выпечки. Получается невероятная вкуснятина. Делимся пошаговым рецептом.
Тесто
Крем
1. Высыпаем кастрюлю 150 граммов сахара, 50 граммов пшеничной муки и перемешиваем.
2. Добавляем два яйца. Снова перемешиваем. Должна получиться однородная масса. После туда идет сметана.
3. Все нужно варить на среднем огне до начала сгущения массы, после чего следует сделать огонь минимальным и доводим до закимания.
4. Измельчаем песочное шоколадное печенье. Туда же добавляем 120 граммов растопленного масла и перемешиваем. Вливаем еще одну столовую ложку молока и перемешиваем.
5. Одну треть печенья откладываем для обсыпки.
6. Ставим форму для торта. Заполняем дно крошкой печенья и формируем бортики. Все прессуем и убираем в холодильник.
7. К 100 граммам сливочного масла добавляем ванильный сахар. Взбиваем пару минут.
8. Следом взбиваем крем – он должен остыть до комнатной температуры. Далее туда добавляем масло и взбиваем до однородности.
9. Перекладываем крем в форму и разравниваем.
10. Сверху посыпаем край. Отставляем сметанник в холодильник на ночь. Приятного аппетита!
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