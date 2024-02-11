Волшебное домашнее суфле: готовим невероятный десерт дома

Забытый вкус детства

Миллионам россиян знакомо с детства суфле, сокрытое под шоколадом "Птичьего молока" или в самом оригинальном десерте. А ведь немногие знают, что такое лакомство можно приготовить в домашних условиях. Предлагаем вам рецепт этого волшебного суфле.

На одно яйцо нам потребуется столовая ложка сахара, 6 граммов желатина – примерно чайная ложка с горкой, 80 миллилитров молока (менее половины стакана), 10 граммов какао или шоколада в порошке (порядка столовой ложки без горки).

1. Растворяем в молоке желатин. Для этого необходимо нагреть молоко и довести желатин до растворения, постоянно помешивая. Молоко должно быть горячим, но не кипящим. Далее снимите с плиты молоко – ему необходимо остыть.

2. Отделяем желтки от белков. Важно: ни капли желтка не должно быть в белке. Взбиваем белок с сахаром, присыпая чуть-чуть соли для лучшей аэрации. Доводите до упруго состояния – переверните емкость со взбитым белком и убедитесь, что он никуда не потек.

3. Остывшее молоко добавляем в какао и хорошо размешиваем. Включаем миксер и вливаем молоко с растворенным желатином и какао в белок. Разливаем массу по формам и убираем в холодильник на несколько часов. Суфле готово!

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