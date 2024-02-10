Вкуснейший торт без сахара и выпечки: несколько минут и готово

Вкуснейший торт без сахара и выпечки: несколько минут и готово
Кадр: YouTube.com
Десерт подойдет худеющим и тем, кто придерживается здорового питания

Полезный и вкусный десерт, который готовится за считанные минуты – такой рецепт придумали немецкие кулинары и поделились им Сети. Делимся переводом пошагового рецепта вкуснейшего торта без сахара и выпечки.

Ингредиенты

  • Тыква – 800 граммов.
  • Желатин – 30 граммов.
  • Лимон – 1 штука.
  • Мед – 4 столовых ложки.
  • Творог – 300 граммов.
  • Йогурт или сметана – 100 граммов.
  • Ванилин, соль по вкусу.

Пошаговый рецепт торта с тыквой без сахара и выпечки

1. Чистим тыкву от кожуры и семечек. Нарезаем крупными кубиками и отправляем вариться на среднем огне до мягкости 

2. Берем желатин и делим его на 20 и 10 граммов. В первый добавляем 100 мл воды, а во второй 50 мл. Перемешиваем и даем постоять.

3. Натираем цедру всего лимона и заливаем ее кипятком примерно на 3 минуты. После процеживаем через сито. Из оставшегося лимона нужно выжать сок.

4. С тыквы сливаем воду, добавляем к ней немного соли и мед. Затем идет цедра лимона и лимонный сок. Все измельчаем блендером.

5. Творог смешиваем с йогуртом или сметаной, добавляем две столовых ложки меда и ванилин. Снова взбиваем блендером.

6. В тыквенную смесь идет 20 граммов желатина, а в творожную – 10 граммов. Его нужно предварительно немного потопить в микроволновке. Все тщательно перемешивается. 

7. Смазываем форму для торта растительным маслом. Формируем все, чередуя по три ложки каждой смеси. Их нужно выкладывать строго в середину. 

8. Накрываем пищевой пленкой и отправляем на ночь в холодильник. Вкуснейший десерт готов. Приятного аппетита!

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