Тайна советского молочного коктейля раскрыта: вот так делали пышную пенку

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Люди "за сорок" хорошо помнят вкусно пахнущие, густые, с изумительной пенкой молочные коктейли, которые можно было купить где угодно: в кафе, специализированных киосках, в буфете. Многие пытались повторить подобное лакомство дома. Но сделать точь-в-точь не мог никто – пышная, ароматная и воздушная пенка, не спадавшая до конца коктейля, ни у кого почему-то не получалась, как ни старались советские хозяйки повторить ее. На самом деле секрет прост, мы раскроем его в конце этого рецепта.
2. Возьмите мороженое, молоко и ягодный сироп.
3. Вылейте молоко в приготовленный стакан и долейте туда же сироп. Последним добавьте мороженое.
4. Включите блендер и не менее минуты взбивайте пену.
5. Разлейте коктейль в парадные бокалы. Можно украсить ягодами, листиками мяты по вкусу.
А теперь секрет пены: ее надо взбивать именно в течение минуты мощным миксером (это должен быть аппарат со скоростью не меньше 12 тысяч оборотов в минуту).
Приятного аппетита и воспоминаний!
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