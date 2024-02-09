Тайна советского молочного коктейля раскрыта: вот так делали пышную пенку

Ларчик, как оказалось, просто открывался

Люди "за сорок" хорошо помнят вкусно пахнущие, густые, с изумительной пенкой молочные коктейли, которые можно было купить где угодно: в кафе, специализированных киосках, в буфете. Многие пытались повторить подобное лакомство дома. Но сделать точь-в-точь не мог никто – пышная, ароматная и воздушная пенка, не спадавшая до конца коктейля, ни у кого почему-то не получалась, как ни старались советские хозяйки повторить ее. На самом деле секрет прост, мы раскроем его в конце этого рецепта.



Ингредиенты:

Пломбир 12% – 25 гр

Цельное молоко – 100 мл

Ягодный сироп – 25 гр

Оборудование:

Блендер

Кухонные весы

Стакан

Морозильник

Таймер

Пошаговый рецепт приготовления:

1. Поставьте молоко в морозилку примерно на час. Следите, чтобы не наморозилось крупных шматов льда.

2. Возьмите мороженое, молоко и ягодный сироп.

3. Вылейте молоко в приготовленный стакан и долейте туда же сироп. Последним добавьте мороженое.

4. Включите блендер и не менее минуты взбивайте пену.

5. Разлейте коктейль в парадные бокалы. Можно украсить ягодами, листиками мяты по вкусу.

А теперь секрет пены: ее надо взбивать именно в течение минуты мощным миксером (это должен быть аппарат со скоростью не меньше 12 тысяч оборотов в минуту).

Приятного аппетита и воспоминаний!

