Тайна советского молочного коктейля раскрыта: вот так делали пышную пенку

Тайна советского молочного коктейля раскрыта: вот так делали пышную пенку
Фото: freepik.com
Ларчик, как оказалось, просто открывался

Люди "за сорок" хорошо помнят вкусно пахнущие, густые, с изумительной пенкой молочные коктейли, которые можно было купить где угодно: в кафе, специализированных киосках, в буфете. Многие пытались повторить подобное лакомство дома. Но сделать точь-в-точь не мог никто – пышная, ароматная и воздушная пенка, не спадавшая до конца коктейля, ни у кого почему-то не получалась, как ни старались советские хозяйки повторить ее. На самом деле секрет прост, мы раскроем его в конце этого рецепта.

Ингредиенты:

  • Пломбир 12% – 25 гр
  • Цельное молоко – 100 мл
  • Ягодный сироп – 25 гр

Оборудование:

  • Блендер
  • Кухонные весы
  • Стакан
  • Морозильник
  • Таймер

Пошаговый рецепт приготовления:

1. Поставьте молоко в морозилку примерно на час. Следите, чтобы не наморозилось крупных шматов льда.

2. Возьмите мороженое, молоко и ягодный сироп.

3. Вылейте молоко в приготовленный стакан и долейте туда же сироп. Последним добавьте мороженое.

4. Включите блендер и не менее минуты взбивайте пену.

5. Разлейте коктейль в парадные бокалы. Можно украсить ягодами, листиками мяты по вкусу.

А теперь секрет пены: ее надо взбивать именно в течение минуты мощным миксером (это должен быть аппарат со скоростью не меньше 12 тысяч оборотов в минуту).

Приятного аппетита и воспоминаний!

Источник: Sport24 ✓ Надежный источник
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