Язык проглотишь: обалденно вкусный банановый десерт без муки

Пять минут - и даже неожиданные гости получат к чаю изумительное лакомство

Этот торт я называю "когда нашло вдохновение". Пять минут, никакой муки и стояния у плиты или духовки. Даже если забежала подружка на час, под болтовню легко делается угощение к чаю. Аромат и вкус приворожат к этому рецепту начисто. Ах да, ЗОЖники отдадут все за него: ингредиенты только полезные.

Ингредиенты:

Банан – 2 шт;

Яйца – 2 шт;

Ваниль – 1 щепотка;

Разрыхлитель – 1 ч. л;

Cоль – 1 щепотка;

Какао-порошок – 4 ст л.

Крем:

Творог – 200 гр

Банан – 1 шт;

Лимонный сок – 1 ст. л

Ваниль – щепотка

Сливочное масло – 50 гр.



Пошаговый рецепт приготовления:

1. Два небольших банана очистить и нарезать кружочками. В чашу блендера выложить бананы, яйца, разрыхлитель, ваниль, соль, какао.

2. Смешайте все до однородной массы так, чтобы не осталось комочков. Переложите в форму для выпечки или микроволновки.

3. Выпекать 5 минут в микроволновке или 20 – в духовке.

4. В это время готовим крем: творог и один банан выкладываем в глубокую миску. Чтобы не потемнел банан, добавляем лимонный сок. Туда же ваниль и масло. Смешиваем до однородности.

5. Корж вынимаем и остужаем. Дальше следует разрезать надвое и смазать кремом каждую часть.



6. Украсить получившийся шедевр можно чем угодно: тертым шоколадом, толчеными орехами – да хоть свежими ягодами.

7. Убираем торт на час в холодильник.

Приятного аппетита!

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