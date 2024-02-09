Язык проглотишь: обалденно вкусный банановый десерт без муки

Язык проглотишь: обалденно вкусный банановый десерт без муки
Фото: кадр из youtube
Пять минут - и даже неожиданные гости получат к чаю изумительное лакомство

Этот торт я называю "когда нашло вдохновение". Пять минут, никакой муки и стояния у плиты или духовки. Даже если забежала подружка на час, под болтовню легко делается угощение к чаю. Аромат и вкус приворожат к этому рецепту начисто. Ах да, ЗОЖники отдадут все за него: ингредиенты только полезные.

Ингредиенты:

  • Банан – 2 шт;
  • Яйца – 2 шт;
  • Ваниль – 1 щепотка;
  • Разрыхлитель – 1 ч. л;
  • Cоль – 1 щепотка;
  • Какао-порошок – 4 ст л.

Крем:

  • Творог – 200 гр
  • Банан – 1 шт;
  • Лимонный сок – 1 ст. л
  • Ваниль – щепотка
  • Сливочное масло – 50 гр.


Пошаговый рецепт приготовления:
1. Два небольших банана очистить и нарезать кружочками. В чашу блендера выложить бананы, яйца, разрыхлитель, ваниль, соль, какао.

2. Смешайте все до однородной массы так, чтобы не осталось комочков. Переложите в форму для выпечки или микроволновки.

3. Выпекать 5 минут в микроволновке или 20 – в духовке.

4. В это время готовим крем: творог и один банан выкладываем в глубокую миску. Чтобы не потемнел банан, добавляем лимонный сок. Туда же ваниль и масло. Смешиваем до однородности.

5. Корж вынимаем и остужаем. Дальше следует разрезать надвое и смазать кремом каждую часть.

6. Украсить получившийся шедевр можно чем угодно: тертым шоколадом, толчеными орехами – да хоть свежими ягодами. 

7. Убираем торт на час в холодильник.

Приятного аппетита!

Ранее мы давали рецепт изумительного сметанника без выпечки.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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