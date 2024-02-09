Язык проглотишь: обалденно вкусный банановый десерт без муки

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Этот торт я называю "когда нашло вдохновение". Пять минут, никакой муки и стояния у плиты или духовки. Даже если забежала подружка на час, под болтовню легко делается угощение к чаю. Аромат и вкус приворожат к этому рецепту начисто. Ах да, ЗОЖники отдадут все за него: ингредиенты только полезные.
Пошаговый рецепт приготовления:
1. Два небольших банана очистить и нарезать кружочками. В чашу блендера выложить бананы, яйца, разрыхлитель, ваниль, соль, какао.
2. Смешайте все до однородной массы так, чтобы не осталось комочков. Переложите в форму для выпечки или микроволновки.
3. Выпекать 5 минут в микроволновке или 20 – в духовке.
4. В это время готовим крем: творог и один банан выкладываем в глубокую миску. Чтобы не потемнел банан, добавляем лимонный сок. Туда же ваниль и масло. Смешиваем до однородности.
5. Корж вынимаем и остужаем. Дальше следует разрезать надвое и смазать кремом каждую часть.
7. Убираем торт на час в холодильник.
Приятного аппетита!
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