Быстрый десерт для незваных гостей: готовится за пять минут и без выпечки

С рецептом справится даже неопытная хозяйка

Когда гости неожиданно оказались на пороге, а в холодильнике нет ничего из сладкого, нужно срочно принимать меры. Чтобы не бежать за сухим магазинным тортом, предлагаем сделать невероятно нежный десерт, который готовится за пять минут. Этот тортик оценят все присутствующие, а для приготовления не понадобится даже духовка. Делимся пошаговым рецептом.

Ингредиенты:

Молоко – 400 мл.

Цедра 1 лимона.

Ванилин – 1ч.л.

Яичные желтки – 2 шт.

Сахар – 40 гр.

Кукурузный крахмал – 15 гр.

Сок 1 лимона.

Сгущенка – 10 мл.

Приготовление:

Подготовьте все продукты. Молоко перелейте в кастрюлю с толстым дном. Добавьте цедру одного лимона, ванилин и все тщательно перемешайте. Получившуюся массу необходимо довести до кипения, а затем процедить, чтобы в жидкости не осталось кусочков цедры. В молоко добавляем взбитые с сахаром и крахмалом желтки, тщательно перемешиваем до однородности и снова отправляем на огонь. Во время нагревания постоянно помешивайте массу венчиком, она начнет густеть. Когда увидите консистенцию средней густоты сметаны, снимайте с плиты. Переложите получившуюся массу в другую посуду и оставьте остывать под пленкой. В это время займемся лимоном. Нам понадобится сок одного фрукта, который следует смешать со сгущенкой и взбить миксером до густых пиков. Получившуюся массу добавляем к остывшему “тесту” и снова взбиваем. Наш десерт почти готов! Осталось выложить его в красивую форму, разровнять лопаткой и украсить корицей с какао. Дайте настояться тортику в холодильнике минимум 30 минут и можно подавать. Приятного аппетита!

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