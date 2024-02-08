Жареные пельмени: секреты опытных холостяков

Жареные пельмени: секреты опытных холостяков
Фото: кадр из youtube
Как приготовить нетрадиционно, чтобы не слиплись и поджарились равномерно

Обычно пельмени принято варить. Однако в кухне многих народов есть такое блюдо, как жареные пельмени. И они ничуть не хуже вареных. Готовить просто: если правильно соблюсти рецепт, то замороженные пельмешки отлично прожарятся и не превратятся в один большой ком теста и фарша.

Готовить их лучше в сковородке с антипригарным покрытием. Масло годится любое: сливочное, растительное, оливковое – какое больше нравится. Высыпьте пачку замороженных пельменей на сковородку и оставьте минут на двадцать. После этого включайте плиту и ставьте средний нагрев (или огонь, если плита газовая). Несколько минут не трогайте пельмени, пока они не начнут покрываться хрустящей аппетитной корочкой. И только после этого перемешайте их, а дальше минут семь жарьте.

Затем долейте в сковородку немного подсоленной воды или горячего бульона так, чтобы пельмени скрылись под ней примерно наполовину. Сковородку накройте крышкой и оставьте еще на семь минут. Собственно, все: под крышкой вы найдете вкусные, сочные, румяные пельмешки. Ах да! Если хотите с соусом, то минуты через три добавьте в сковородку любой соус, который любите: кетчуп, майонез, сметану – по вашему выбору.

Приятного аппетита!

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Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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