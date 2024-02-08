Убийственно вкусный сметанник: готовится на сковородке

Убийственно вкусный сметанник: готовится на сковородке
Фото: кадр из youtube
Секрет вкуса - тщательно промазать сметаной коржи

Сметанные торты – любимый десерт многих сладкоежек. Чаще всего готовятся они очень просто и не требуют лишних затрат. Как понятно из названия, ключевой ингредиент в этом торте – сметана, причем как можно более жирная.

Ингредиенты

  • Сахар – 185 гр
  • Сметана 30% – 800 г
  • Разрыхлитель 1 ч л
  • Мука 350 гр + для посыпки
  • Сахарная пудра 150 гр + для посыпки

Пошаговый рецепт приготовления:

1. Смешайте сахар, 200 гр сметаны и разрыхлитель. Постепенно добавляйте муку и замешивайте упругое, мягкое тесто.
2. Разделите получившийся ком на восемь частей. Каждую из них раскатайте их в тонкие лепешки. Напомним, если присыпать стол мукой, процесс пойдет легче.
3. Выпекать коржи лучше на разогретой сухой сковороде,
примерно по минуте с обеих сторон. Кондитерским ножом или кольцом из них нужно вырезать ровные круги, а обрезки раскрошить – пригодится для украшения.
4. Отделите 600 гр сметаны, всыпьте в нее сахарную пудру и тщательно перемешайте до однородной консистенции.
5. По одному выкладывайте готовые коржи на тарелку, тщательно смазывая каждый из них кремом. Крошкой, полученной из обрезков, посыпьте верх и боковые края торта. Кстати, собирать "конструктор" торта удобнее в кондитерском кольце или блюде с ровными краями.
6. Самое сложное: уберите торт в холодильник и не заглядывайте туда минимум два часа!
7. При желании можно поверх крошки из коржей посыпать торт остатками сахарной пудры.
Приятного аппетита!

Ранее мы давали рецепт торта, который готовится без духовки и из того, что нашлось в холодильнике.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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