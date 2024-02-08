Необычное сочетание вкусов: оригинальное блюдо из сыра и шоколада

Необычное сочетание вкусов: оригинальное блюдо из сыра и шоколада
Фото: www.unsplash.com
Вкусная закуска готовится всего за 20 минут

Российские хозяйки часто стараются не только кормить домашних вкусной и полезной едой, но и периодически удивлять их необычными блюдами. Некоторые сочетания вкусов, на первый взгляд, кажутся чем-то очень странным. Однако стоит попробовать кулинарный шедевр, и восхищению нет предела. "Утро.ру" предлагает рецепт необычной закуски в виде сырных шариков с шоколадом.

Ингредиенты

Полкило творога, 300 г обычного сыра, два куриных яйца, 40 г муки, разрыхлитель, плитка шоколада, подсолнечное масло для жарки.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала превращаем сыр в сырную стружку, используя терку с мелкими отверстиями. Затем хорошенько перемешиваем с творогом. Лучше использовать блендер.

В полученную смесь отправляем яйца, муку, добавляем разрыхлитель. Снова тщательно перемешиваем. Формируем шарики среднего размера. Их нужно обвалять в муке.

Теперь жарим шарики в сковороде, куда добавляем достаточное количество растительного масла. В это же время растапливаем на огне шоколадку.

Выкладываем сырные шарики в красивое блюдо и поливаем сверху горячим шоколадом. Необычное сочетание удивит гостей и домашних.

К слову, ранее "Утро.ру" делилось рецептом быстрого ужина на сковороде.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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