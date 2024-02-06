Всегда готовим тесто с уксусом: получается пышное и вкусное

Этот рецепт был унаследован от бабушки

Домашняя выпечка обычно улетает со свистом под чай или молоко. У каждой хозяйки есть свои секреты удачного теста для пирогов, плюшек, пышек и другой выпечки. Бабушки знали, как сделать дрожжевое тесто упругим, но при этом воздушным и пышным. Больше тесто без уксуса не готовим – так оно получается пышное и вкусное. Делимся пошаговым рецептом.



Ингредиенты

Мука – 600 гр.

Теплое молоко – 400 мл.

Соль – 1 ч л.

Сахар 80 гр.

Яйцо 2 шт.

Дрожжи 8 гр.

Сливочное масло – 2*30 гр.

Уксус – 2 ч л.

Растительное масло – 2 ст л.



Пошаговый рецепт приготовления теста с уксусом

1. Взбить яйцо, молоко, соль и сахар. Добавить дрожжи. Снова взбить венчиком.

2. В чашу высыпать муку и немного встряхнуть ее. Затем в чашку с мукой влить получившуюся смесь.

3.Замесить лопаточкой тесто.

4. Добавить еще 2 ст л муки. Месить дальше.

5. Выложить тесто на стол. Добавить масло, замесить уже руками. Влить уксус и снова замесить.

6. В чистую чашку влить растительное масло, размазать по стенкам чаши. Положить в нее тесто, закрыть пленкой, оставить на полчаса под полотенцем.

7. Снять пленку. Воздушное, мягкое, нежное тесто раскатать руками в большую лепешку. Смазать сливочным маслом.

8. Сложить с обоих краев, как сверток. Нарезать прямоугольниками.

9. Каждый закрутить по оси, свернуть в круг, скрепить "бубликом".

10. Выложить получившиеся пышки на лист пергамента, расстеленный на противне.

11. Закрыть пленкой, оставить на 10 минут.

12. Смазать смесью желтка и одной столовой ложки молока. Можно посыпать кунжутом или маком.

13. Выпекать полчаса при температуре 180 градусов.

Приятного аппетита!

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