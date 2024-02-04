Чтобы никогда не слипались: вот как правильно варить пельмени

Об этих хитростях никто не знает

Знакомые всем домашние пельмени можно с легкостью превратить в личный шедевр при соблюдении всех правил варки. Их немного, однако регламент точного стоит свеч – тесто не лопнет, пельмени не слипнутся и получатся невероятно вкусными.

Прежде всего, нужно грамотно подобрать кастрюлю для варки. Большая емкость гарантирует, что при варке тесто не слипнется, и пельмени будут развариваться на одном уровне. Вода же должна быть заполнена в емкости примерно на три четверти.

Помните, что соль необходимо добавлять еще до того, как мы опустим в воду пельмени. Понадобятся в идеале следующие специи: лук с морковью, укроп, петрушка, лавровый лист, перец горошком. Этот идеальный букет превратит тесто в нечто поистине волшебное.

Варим пельмени на максимальном огне. После закипания снимаем крышку и сбавляем огонь до среднего. Варим примерно в течение десяти минут, в зависимости от размера теста.

На этом не все: пельмени необходимо подсушить и после этого переложить в дуршлаг, чтобы впоследствии сметана не стекала на тарелку, а держалась на тесте. Кстати, подойдет и майонез – женский журнал "Клео.ру" поделился рецептом идеального домашнего майонеза, который смогут приготовить и начинающие кулинары.