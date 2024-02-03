Проще не придумаешь: идеальное печенье к чаю на манке и одном яйце

Проще не придумаешь: идеальное печенье к чаю на манке и одном яйце
Кадр: YouTube.com
Блюдо обязательно понравится всем

Когда хочется порадовать близких вкусным угощением для сладкого стола, а времени и необходимого обилия ингредиентов нет, то можно сделать невероятно легкий и вкусный десерт – рецепта проще не придумаешь. Для этого понадобится взять манку и одно яйцо, а в итоге получится идеальное печенье. Делимся пошаговым рецептом.

Ингредиенты

  • Манка – 300 граммов.
  • Молоко – 0,1 литр.
  • Растительное масло – 2 столовых ложки.
  • Яйцо – 1 штука.
  • Разрыхлитель – 1 чайная ложка.

Пошаговый рецепт печенья на манке

1. Сахар смешиваем с яйцом и щепоткой соли. 

2. Добавляем растительное масло и молоко. Перемешиваем.

3. Засыпаем в смесь манную крупу и разрыхлитель. Оставляем однородное тесто на один час.

4. Влажными руками катаем из теста шарики и обваливаем их манной крупе. 

5. Выкладываем на форму с пергаментом и выпекаем 30 минут при температуре 180 градусов. Печенье готово.

Приятного аппетита!

По теме

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей