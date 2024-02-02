Простое и вкусное блюдо из рыбной консервы для всей семьи

Простое и вкусное блюдо из рыбной консервы для всей семьи
Кадр: YouTube.com
Всем обязательно понравится такой сытный рецепт

Рыбные консервы являются отличным компонентом для вкусного ужина, ведь из них можно приготовить массу вкусных и простых блюд. Например, сделать вкуснейшие макароны с томатным соусом и сыром – это идеальное сочетание покорит всю семью. Делимся рецептом.

Ингредиенты

  • Тунец в банке  – 1 штука.
  • Лук – 1 штука.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Томатная паста – 2 столовых ложки.
  • Лапша – 350 граммов.
  • Соль, перец, базилик, сыр для подачи. 

Пошаговый рецепт макарон с тунцом

1. Разогреваем на сковороде ложку растительного масла и выкладываем туда пару нарезанных томтиками зубчика чеснока. Убираем его, когда все подрумянится.

2. Затем жарим мелко нарезанный лук. Он должен стать мягким.

3. Добавляем туда тунца вместе с соком или маслом. Жарим 2-5 минут.

4. Выкладываем в сковороду томатную пасту. И вливаем примерно 150 мл воды. Солим, перчим, добавляем базилик и сахар по вкусу.

5. Тушим все в течение 10 минут.

6. Варим макароны. И после готовности смешиваем со смесью тунца и томатной пасты.

7. Украшаем все тертым сыром.

Приятного аппетита!

По теме

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей