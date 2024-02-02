Простое и вкусное блюдо из рыбной консервы для всей семьи

Всем обязательно понравится такой сытный рецепт

Рыбные консервы являются отличным компонентом для вкусного ужина, ведь из них можно приготовить массу вкусных и простых блюд. Например, сделать вкуснейшие макароны с томатным соусом и сыром – это идеальное сочетание покорит всю семью. Делимся рецептом.

Ингредиенты

Тунец в банке – 1 штука.

Лук – 1 штука.

Чеснок – 2 зубчика.

Томатная паста – 2 столовых ложки.

Лапша – 350 граммов.

Соль, перец, базилик, сыр для подачи.

Пошаговый рецепт макарон с тунцом

1. Разогреваем на сковороде ложку растительного масла и выкладываем туда пару нарезанных томтиками зубчика чеснока. Убираем его, когда все подрумянится.

2. Затем жарим мелко нарезанный лук. Он должен стать мягким.

3. Добавляем туда тунца вместе с соком или маслом. Жарим 2-5 минут.

4. Выкладываем в сковороду томатную пасту. И вливаем примерно 150 мл воды. Солим, перчим, добавляем базилик и сахар по вкусу.

5. Тушим все в течение 10 минут.

6. Варим макароны. И после готовности смешиваем со смесью тунца и томатной пасты.

7. Украшаем все тертым сыром.

Приятного аппетита!