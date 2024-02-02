Итальянская фриттата: вкусный ужин из трех ингредиентов

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Российские хозяйки очень любят экспериментировать с блюдами других стран. Действительно, приятно порадовать домашних ароматным угощением, которое родом из далекой Италии. Например, вкусную итальянскую фритатту можно приготовить буквально за несколько минут. Для изысканного блюда потребуется всего три ингредиента.
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