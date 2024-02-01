Такого способа вкусно утилизировать замороженную клубнику вы еще не знали

Такого способа вкусно утилизировать замороженную клубнику вы еще не знали
Фото: кадр из youtube
С помощью желатина ягоды можно превратить в изысканнейшее лакомство

На зиму многие заготавливают свежую ягоду в заморозке. Но иногда требуется место для новых продуктов или просто домашние просят вкусненького, так что хочется опробовать новый рецепт. Клубничное желе с желатином – отличная идея.

  • Замороженная клубника 200 гр
  • Сахар 80 гр
  • Желатин 15 гр
  • Лимонная кислота – 1 щепотка
  • Вода – 400 мл

    Пошаговый рецепт приготовления:

    1. Клубнику, не оттаивая, залейте комнатной температуры водой и доведите до кипения. Процедите получившийся ягодный "бульон".
    2. В процеженную жидкость насыпьте сахар, смешанный с желатином. Размешайте неторопливыми движениями.
    3. Добавьте лимонную кислоту.
    4. Ягоды распределите по маленьким пиалушкам, розеткам или формочкам, после чего залейте получившимся оваром с желатином.
    5. Остудите желе до комнатной температуры, потом уберите его в холодильник на 3-4 часа.

    Самое сложное в этом блюде – не слопать чуть теплое желе, не дав ему застыть. Но держитесь: после трех часов в холодильнике вы получите по-настоящему вкусный и нежный десерт. Украсить его можно целыми свежими ягодами, если они остались, листочками мяты или мелиссы, ломтиком лимона или апельсина. Проявите фантазию.

    Приятного аппетита!

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    Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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