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Если у вас дома имеется банка с вареньем, но куда деть заготовку не знаете, то советуем приготовить вкуснейшее блюдо к чаю. Для него понадобится всего пять ингредиентов, а результат получится потрясающий. Вкуснейший пирог из варенья готовится за считанные минуты. Делимся пошаговым рецептом.
1. Варенье тщательно смешиваем с содой.
2. Добавляем к смеси два хорошо перемешанных яйца.
3. Засыпаем муку и размешиваем. Тесто должно получиться на вид как густая сметана.
4. Наливаем ложку масла, доводим до однородности.
5. Ставим духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.
Приятного аппетита!
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