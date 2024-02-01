Десерт покорит своим вкусом и простотой

Если у вас дома имеется банка с вареньем, но куда деть заготовку не знаете, то советуем приготовить вкуснейшее блюдо к чаю. Для него понадобится всего пять ингредиентов, а результат получится потрясающий. Вкуснейший пирог из варенья готовится за считанные минуты. Делимся пошаговым рецептом.

Ингредиенты

Варенье – 0,5 литра.

Сода – 1 чайная ложка.

Яйцо – 2 штуки.

Мука – 200 граммов.

Растительное масло – 1 столовая ложка.

Пошаговый рецепт пирога из варенья

1. Варенье тщательно смешиваем с содой.

2. Добавляем к смеси два хорошо перемешанных яйца.

3. Засыпаем муку и размешиваем. Тесто должно получиться на вид как густая сметана.

4. Наливаем ложку масла, доводим до однородности.

5. Ставим духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.

Приятного аппетита!