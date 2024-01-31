Нежный и быстрый шоколадный десерт: вкус лучше, чем в пекарне

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Совсем необязательно тратить уйму времени на кулинарные шедевры, чтобы порадовать домашних. Сегодня интернет пестрит простыми рецептами, которые подсказывают, как буквально за считанные минуты приготовить вкусное блюдо, от которого будут в восторге родные и гости. "Утро.ру" предлагает быстрый рецепт шоколадного десерта с бананом.
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