Нежный и быстрый шоколадный десерт: вкус лучше, чем в пекарне

Элементарный рецепт порадует хозяек

Совсем необязательно тратить уйму времени на кулинарные шедевры, чтобы порадовать домашних. Сегодня интернет пестрит простыми рецептами, которые подсказывают, как буквально за считанные минуты приготовить вкусное блюдо, от которого будут в восторге родные и гости. "Утро.ру" предлагает быстрый рецепт шоколадного десерта с бананом.





Ингредиенты

Пошаговый рецепт приготовления