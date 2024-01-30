Вкуснейший пирог "Прощай запор": вся семья в восторге

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Сладости бывают невероятно полезными для организма, если их правильно приготовить. Например, с помощью некоторых блюд можно насытиться клетчаткой и устроить профилактику для своего кишечника. В этом поможет вкуснейший пирог "Прощай запор", от которого вся семья останется в восторге. Делимся пошаговым рецептом.
1. Перемалываем овсянку в блендере, чтобы она превратилась в муку.
2. Яблоки и морковь нужно натереть на терке и смешать с яйцами, разрыхлителем и подсластителем.
3. Добавить овсяную муку, перемешать тщательно до однородности.
4. Всю массу поместить в форму для выпекания, смазанную маслом. Выпекать в течение 35 минут при 180 градусах.
5. Для красоты и пользы можно украсить молотыми грецкими орехами.
Приятного аппетита!
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