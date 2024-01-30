Пицца как из Италии: шеф-повар поделился рецептом идеального теста

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Пицца – самый популярный фаст-фуд в мире. Есть миллионы способов приготовить это блюдо, некоторые умудряются "испечь" пиццу прямо на сковороде. Однако чтобы блюдо получилось, как в лучших ресторанах Италии, нужно соблюсти всего один нюанс. Шеф-повар поделился секретом идеального теста для пиццы.
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