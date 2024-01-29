Потрясающий кекс из двух ингредиентов: домашние будут в восторге

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Вечер без вкусного десерта к чаю – плохое завершение дня. В конце тяжелых трудовых будней всегда хочется порадовать себя чем-нибудь сладеньким. Ароматный и очень вкусный шоколадный десерт можно приготовить всего из двух ингредиентов. Такой простой рецепт точно придется домашним по вкусу.
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...