Потрясающий кекс из двух ингредиентов: домашние будут в восторге

Ароматное лакомство готовится очень просто и быстро

Вечер без вкусного десерта к чаю – плохое завершение дня. В конце тяжелых трудовых будней всегда хочется порадовать себя чем-нибудь сладеньким. Ароматный и очень вкусный шоколадный десерт можно приготовить всего из двух ингредиентов. Такой простой рецепт точно придется домашним по вкусу.





Ингредиенты

Пошаговый рецепт приготовления