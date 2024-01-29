Невероятно вкусный и быстрый банановый десерт: готовится без выпечки

Это блюдо сведет с ума всю семью

Бананы любимы многими за свою сладость и приятный экзотический вкус. Чаще всего их едят свежими, но мало кто знает, что есть масса разнообразных десертов из бананов. И даже если у вас нет времени выпекать полноценный торт, можно приготовить быстрый и вкусный десерт. Для приготовления вам не потребуется даже духовка.

Ингредиенты:

Бананы — 3шт.

Печенье — 350 гр.

Вареная сгущенка — 300 гр.

Сметана — 200 гр.

Жирные сливки (55%) — 500 мл.

Горький шоколад — 50 гр.

Сок лимона из одной дольки

Приготовление:

Смешайте в одной посуде сметану и вареное сгущенное молоко до однородной массы. Это будет крем для нашего десерта. Часть массы нужно выложить в форму. Можно взять любую глубокую емкость либо форму для выпечки. Сверху крема насыпьте печеньем, которое предварительно необходимо измельчить до состояния крошки. Следующий слой нашего десерта — снова крем из сгущенки и сметаны. Следом нужно выложить банананы, нарезанные кружочками. Чтобы они не почернели и не испортили внешний вид лакомства, побрызгайте на фрукт лимонный сок. Далее необходимо взбить сливки до состояния пышной пены и выложите сверху на десерт. Финальный штрих — посыпьте тортик натертым на мелкой терке шоколадом. Для пропитки десерт нужно держать в холодильнике пару часов, а лучше ночь. Приятного аппетита!

Ранее мы поделились рецептом итальянского десерта всего из трех ингредиентов.