Простой и вкусный рецепт завтрака: готовится быстро

Простой и вкусный рецепт завтрака: готовится быстро
Фото:unsplash.com
Рецепт спасет, когда нет времени стоять на кухне

Утренние заботы, сборы на работу не всегда позволяют приготовить полноценный сытный завтрак. Перебиться хлопьями один раз можно, однако на каждый день этот продукт не подходить. Попробуйте приготовить такое блюдо. Вам потребуется всего четыре ингредиента и 10 минут, а вкус оценят все домочадцы.

Ингредиенты:

  • Картофель  —  3шт.;
  • Яйцо – 1 шт.;
  • Пармезан;
  • Зелень – пучок;
  • Соль и специи – по вкусу.

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте картофель и очистите. Натрите клубни на крупной терке, а затем отожмите и выложите получившуюся массу на бумажное полотенце. 

  2. Добавьте в картошку соль, специи и отправьте половину натертой массы на разогретую сковороду с маслом. 

  3. Натрите на мелкой терке пармезан и посыпьте сверху картофель вместе с зеленью. Второй частью тертой картошки накройте сыр. Должна получиться своего рода котлета с начинкой. 

  4. Когда нижняя часть блюда станет золотистой, переверните картофель на другую сторону и обжаривайте до аналогичного состояния.

  5. Яйцо нужно обжарить отдельно и выложить на картофельный блинчик при подаче. Дополнительно готовое блюдо можно еще раз посыпать сыром и зеленью. Приятного аппетита! 

Ранее мы рассказывали как просто приготовить тающий во рту медовик. 

Источник: Вконтакте ✓ Надежный источник
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