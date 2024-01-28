Десерт свел с ума всю семью: готовить проще простого

Десерт свел с ума всю семью: готовить проще простого
Кадр: YouTube.com
Все делается без выпекания и за считанные мгновенья

Порадовать своих домашних вкусной выпечкой можно легко и быстро – кулинары со всего мира давно придумали массу подходящих и вкусных рецептов. Предлагаем сделать десерт, который сведет с ума всю семью, а готовить его проще простого. Делимся пошаговым рецептом.

Ингредиенты

  • Банан – 3 штуки.
  • Сливочное масло – 20 граммов.
  • Сахар – 50 граммов + 1 столовая ложка.
  • Молоко – 0,1 литр.
  • Мука – 130 граммов.
  • Яйцо – 1 штука.
  • Какао – 20 граммов.
  • Разрыхлитель – 8 граммов.
  • Растительное – 50 мл.

Пошаговый рецепт знаменитого десерта с бананом

1. Режем бананы вдоль пополам. Очищаем от кожуры. 

2. Сливочное масло помещаем на разогретую сковородку, добавляем одну столовую ложку сахара и готовим карамель. 

3. Туда кладем бананы и жарим с одной стороны.

4. В это время смешиваем яйцо, 50 граммов сахара, добавляем 50 мл растительного масла, молоко и ванильный сахар. Слегка взбиваем венчиком.

5. Добавляем в смесь муку с какао и разрыхлителем с помощью сито. Замешиваем.

6. Выливаем все на поджаренные бананы, накрываем крышкой и готовим на среднем-медленном огне в течение 20-25 минут.

Приятного аппетита!

Источник: Утро.ру
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