Один неожиданный ингредиент превратит котлеты в шедевр кулинарии

Один неожиданный ингредиент превратит котлеты в шедевр кулинарии
Фото: www.unsplash.com
Хозяйкам стоит взять лайфхак на заметку

Каждая российская хозяйка мечтает радовать домашних самыми вкусными блюдами. Вкусности, приготовленные любящей рукой, всегда приносят особенную радость. Однако нет предела совершенству. Например, классические котлеты можно превратить в настоящий шедевр кулинарии. Для этого потребуется всего один ингредиент.

Как известно, качество котлет многие оценивают по их воздушности и сочности. Таящее во рту ароматное мясо способно доставить настоящее гастрономическое удовлетворение. Для того чтобы добиться такого эффекта, хозяйки предпринимают различные кулинарные уловки.

Многие кладут в котлеты размоченный в молоке хлеб, лук, различные разрыхлители и другие компоненты. Однако далеко не все хозяйки знают, что добиться идеального эффекта можно с помощью простой минеральной воды.

Небольшое количество водички с газом в замешанном фарше делает котлетки очень пышными и сочными. Дело в том, что содержащийся в воде углекислый газ повышает сочность котлет за счет того, что заставляет мясо отдавать больше жидкости. В итоге секретный ингредиент превращает привычные котлетки в очень сочный и воздушный кулинарный шедевр.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом необычного греческого блюда из фарша.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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